Выставка "Дом Перу" открылась в московском Манеже

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Выставка "Дом Перу", демонстрирующая лучшие достижения страны и приуроченная к проходящему в России чемпионату мира по футболу, открылась в зале "Манеж" в Москве, сообщает Министерство культуры РФ.

Экспозиция расположилась на площади более 4 тыс. кв. метров. Посетители выставки узнают о культуре, главных туристических направлениях и основных векторах развития экономики Перу. Среди экспонатов — андские маски, фотографии, картины, ткани, произведения декоративно-прикладного искусства.

24 июня участники экспозиции пройдут от Манежа до Красной площади, где примут участие в ритуале поклонения богу солнца.

В рамках выставки запланированы выступления национального танцевального коллектива La Patronal и мастер-классы по кулинарии и народным ремеслам.