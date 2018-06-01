  • 23 июня 201823.06.2018суббота
  • USD63,2396
    EUR73,7247
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер западный

Сборная Швейцарии обыграла команду Сербии на ЧМ-2018

Спорт, 09:02 23 июня 2018

фото РФС

Футболисты сборной Швейцарии обыграли национальную команду Сербии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча, прошедшая в Калининграде 22 июня, завершилась со счетом 2:1 в пользу Швейцарии, пишет Интерфакс.

На пятой минуте противостояния Александр Митрович вывел сборную Сербии вперед. Соперник отыгрался и провел победный гол во втором тайме. На 52-й минуте отличился Гранит Джака, на 90-й – Шердан Шакири.

Таким образом, Швейцария набрала 4 очка и делит первое-второе места в группе Е с Бразилией. Сербия занимает третье место с тремя очками, на четвертой строчке Коста-Рика.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# чемпионат мира по футболу

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:02 23.06.2018Сборная Швейцарии обыграла команду Сербии на ЧМ-2018
17:38 22.06.2018Тюменские велосипедисты завоевали медали на спартакиаде молодежи
15:05 22.06.2018Любители русских шашек поборются за звание лучшего игрока
13:15 22.06.2018Тюменские скалолазы борются за награды в Воронеже