Сборная Швейцарии обыграла команду Сербии на ЧМ-2018

фото РФС фото РФС

Футболисты сборной Швейцарии обыграли национальную команду Сербии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча, прошедшая в Калининграде 22 июня, завершилась со счетом 2:1 в пользу Швейцарии, пишет Интерфакс.

На пятой минуте противостояния Александр Митрович вывел сборную Сербии вперед. Соперник отыгрался и провел победный гол во втором тайме. На 52-й минуте отличился Гранит Джака, на 90-й – Шердан Шакири.

Таким образом, Швейцария набрала 4 очка и делит первое-второе места в группе Е с Бразилией. Сербия занимает третье место с тремя очками, на четвертой строчке Коста-Рика.