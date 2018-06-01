  • 19 июня 201819.06.2018вторник
  • USD63,4838
    EUR73,4825
  • В Тюмени

В "Одноклассниках" запустили акцию в поддержку ЧМ по футболу

Общество, 19:09 19 июня 2018

Фото из "Одноклассников"

Делиться видео и трансляциями из городов, где проходят игры чемпионата мира по футболу, предлагают пользователям в социальной сети "Одноклассники". Проект "Вести с полей" с одноименным хэштегом позволит увидеть, как фанаты болеют за свои сборные, проникнуться атмосферой спортивного праздника и узнать много нового о стране.

Для того, чтобы поучаствовать в акции, нужно до 15 июля снимать прямые трансляции в приложении OK Live, создавать и размещать в соцсети видеоролики и отмечать их хэштегом #ВестиСПолей. Автор лучшей трансляции получит приз - поездку в страну-победительницу чемпионата.

Уже более 430 постов, 285 фото и 81 видео отмечены хэштегом акции. В "Одноклассниках" доступны трансляции с иностранными болельщиками в Москве, Казани, Калининграде, Сочи, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. К "Вестям с полей" присоединились и известные блогеры - Илья Варламов публикует ролики из своего тура по стране.

Фото из "Одноклассников"

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# видеоролики , Одноклассники , прямая трансляция , чемпионат мира по футболу

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:53 19.06.2018Нарушителей особого противопожарного режима в лесах безжалостно штрафуют
20:11 19.06.2018Центр "Семья" помогает подросткам встать на путь добра
19:27 19.06.2018ВОЗ включила в перечень болезней зависимость от видеоигр
19:25 19.06.2018Праздник пирога организовали в Голышманово