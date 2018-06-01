В "Одноклассниках" запустили акцию в поддержку ЧМ по футболу

Фото из "Одноклассников" Фото из "Одноклассников"

Делиться видео и трансляциями из городов, где проходят игры чемпионата мира по футболу, предлагают пользователям в социальной сети "Одноклассники". Проект "Вести с полей" с одноименным хэштегом позволит увидеть, как фанаты болеют за свои сборные, проникнуться атмосферой спортивного праздника и узнать много нового о стране.

Для того, чтобы поучаствовать в акции, нужно до 15 июля снимать прямые трансляции в приложении OK Live, создавать и размещать в соцсети видеоролики и отмечать их хэштегом #ВестиСПолей. Автор лучшей трансляции получит приз - поездку в страну-победительницу чемпионата.

Уже более 430 постов, 285 фото и 81 видео отмечены хэштегом акции. В "Одноклассниках" доступны трансляции с иностранными болельщиками в Москве, Казани, Калининграде, Сочи, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. К "Вестям с полей" присоединились и известные блогеры - Илья Варламов публикует ролики из своего тура по стране.