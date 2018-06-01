Более двух тысяч волонтеров ЧМ-2018 работают в Екатеринбурге

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Более двух тысяч волонтеров чемпионата мира по футболу ежедневно работают в Екатеринбурге, сообщает правительство Свердловской области.

Волонтеры Оргкомитета и "Городские волонтеры" работают на разных площадках с разными клиентскими группами. "Волонтеры Оргкомитета взаимодействуют с клиентскими группами FIFA: это непосредственно сами представители международной футбольной федерации, представители оргкомитета, футболисты, рефери и международные журналисты, которые приезжают в Екатеринбург для освещения Чемпионата. "Городские волонтеры" взаимодействуют с болельщиками, это самая большая клиентская группа", - рассказал ведущий специалист департамента по работе с волонтерами АНО "Оргкомитет "Россия-2018" Александр Антимонов.

Для работы на Чемпионате в качестве волонтеров в Екатеринбург приехали представители 27 стран, в том числе из Австралии, Перу, Чили, США, Китая, многих европейских стран. Самому взрослому добровольцу, работающему в Екатеринбурге, - 76 лет. Самым младшим - 16 лет. По словам Александра Антимонова, независимо от того, на каких площадках работают волонтеры, самая главная их задача - создавать атмосферу праздника, доброжелательности, гостеприимства, радушия.

Для екатеринбургских волонтеров предусмотрены уникальные образовательные тренинги, развлекательные мероприятия. Помимо этого, волонтеры получают униформу и сувениры с символикой Чемпионата мира по футболу, питание, бесплатный проезд на муниципальном транспорте и, в некоторых случаях, на пригородных поездах, а также страховку от несчастных случаев.