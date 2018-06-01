Кот Ахилл предсказал победу российской сборной над египтянами

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Кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче с командой Египта 19 июня, сообщает Государственный Эрмитаж.

Предсказание состоялось в здании Нового Эрмитажа, в Зале культуры и искусства античных городов Северного Причерноморья. В зале представлены находки из курганов Боспорского царства V–I веков до нашей эры: деревянные саркофаги с позолоченными рельефами, керамические и металлические сосуды, изделия из слоновой кости с гравированным рисунком и терракотовые статуэтки.

Напомним, в Санкт-Петербурге в 21 час (по мск) начнется игра между командами России и Египта.