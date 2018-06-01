Акция "Футбольная ночь музеев" пройдет в Екатеринбурге

Фото Тюменская областная научная библиотека Фото Тюменская областная научная библиотека

Акции "Футбольная ночь музеев" пройдет в Екатеринбурге на 24 площадках учреждений культуры 19 июня с 18 часов до полуночи, сообщает правительство Свердловской области.

Жители и гости города Екатеринбурга смогут познакомиться с историей и культурой уральского региона в рамках проведения игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В рамках акции гости столицы Среднего Урала смогут познакомиться со многими музейными брендами города, среди которых - древнейшая в мире монументальная деревянная скульптура Шигирский идол, возраст которой составляет около 11 тысяч лет, Каслинский чугунный павильон - единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна, находящееся в музейной коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств, единственный в России Художественный музей Эрнста Неизвестного, уникальный музейный комплекс "Литературный квартал" и другие.

В мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" будет организована выставка "Урал футбольный", а "Антимузей компьютеров" проведет специальные экскурсии о развитии компьютерных игр и футбольных спортивных симуляторов. В музее можно увидеть компьютеры, привезенные из Европы специально к чемпионату мира по футболу FIFA-2018.

В рамках проведения акции для гостей и жителей города будут организованы тематические экскурсии на русском и английском языках по экспозициям и выставкам музеев, а также свободное посещение, в том числе с возможностью использования аудиогидов.

Программы площадок акции опубликованы на официальном сайте акции.