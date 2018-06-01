В московской подземке запустят тематические поезда к ЧМ-2018

фото сайта мэра Москвы фото сайта мэра Москвы

Десять тематических поездов, посвященных чемпионату мира по футболу, запустят в Московском метрополитене. Ожидая посадки, пассажиры смогут прочитать на вагоне информацию об 11 городах, где пройдут матчи чемпионата мира. А внутри состава — почувствовать себя участником футбольного турнира на поле, сообщается на сайте мэра Москвы.

Составы будут курсировать на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях в течение 90 дней. Первые два уже отправились по фиолетовой ветке. "На Таганско-Краснопресненской линии 14 июня начали курсировать два поезда, украшенных в стилистике ФИФA. На внешней стороне вагонов размещена информация об 11 городах России, где пройдут матчи. А внутри пассажиры почувствуют себя игроками на футбольном газоне, смогут узнать популярные и малоизвестные факты о мировом футболе, а также выучить слова приветствия на разных языках", — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

фото сайта мэра Москвы фото сайта мэра Москвы

Кроме того, в каждом вагоне пассажиры увидят редкие архивные фотографии, снятые знаменитыми фотографами советского времени. На 85 снимках запечатлены прославленные тренеры и игроки, яркие моменты международных матчей, первенств Советского Союза и виды столичных стадионов прошлого столетия.

Всего в период чемпионата мира по футболу — с 14 июня по 15 июля — на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях, по которым можно доехать до главных спортивных площадок Москвы — "Лужников" и "Спартака", запустят 10 поездов, по пять на каждой линии.