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Малыши Ишима поддержали сборную России по футболу флешмобом

Общество, 17:03 15 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

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Более 40 воспитанников детского сада № 19 стали участниками флешмоба в поддержку сборной России на чемпионате мира по футболу.

Маленькие ишимцы подготовились к событию – принесли флажки, шарфы и кепки с символикой чемпионата мира, разукрасили себя аквагримом, как настоящие болельщики.

Старший воспитатель Александра Малышкина пояснила, что в детском саду идет тематическая неделя "С чего начинается Родина": "Мы рассказываем детям в доступной форме о значимых событиях в жизни страны, города. Мы хотим, чтобы наши воспитанники гордились своей большой и малой родиной".

Веселые кричалки, зажигательный танец малыши исполнили весело и задорно.

"Пусть наш привет из далекого Ишима долетит в Москву до сборной России. Мы с папой, мамой и старшим братом вчера все вместе радовались и кричали и прыгали, когда наши футболисты победили другую команду. И еще пели как будто про меня – оле, оле, оле, оле, Россия вперед!", - делится пятилетняя Оля.

Фото ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина

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# детский сад , Ишим , чемпионат мира по футболу

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