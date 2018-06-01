Цифровые двойники Льва Яшина появились во всех городах ЧМ-2018

фото Министерство культуры РФ фото Министерство культуры РФ

Число локаций, где можно встретить 3D-двойника Льва Яшина из приложения Histars, увеличили на время чемпионата мира по футболу. Теперь болельщики смогут поймать его рядом с 12 стадионами в 11 городах страны, где сыграют матчи мундиаля, сообщается на сайте мэра Москвы.

Новые локации для одного из самых популярных персонажей городского приложения Histars открыли рядом с 12 стадионами. Сделать фотографию с легендарным вратарем теперь можно на территории стадиона "Спартак" и Большой спортивной арены "Лужников" в Москве, а также возле стадионов в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Поймать в объектив смартфона виртуальную копию Льва Яшина можно будет до 15 июля. Его фигуру можно увидеть, если на смартфоне или планшете установлено приложение Histsars. Оно доступно на русском и английском языках.

"Легендарного Льва Яшина знают и любят не только наши болельщики, но и поклонники футбола из-за рубежа. Именно этот советский голкипер защищал ворота сборной мира в легендарном матче в честь столетия английского футбола. Игра состоялась на стадионе “Уэмбли” в 1963 году. Лев Яшин играл в первом тайме и не пропустил ни одного мяча", — рассказал руководитель проекта "Узнай Москву" департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Виртуального Льва Яшина в Москве можно также встретить в крупных парках и на улицах, где чаще всего пользуются городским Wi-Fi. Всего открыто 13 новых локаций. Легенду футбола можно увидеть в парках "Зарядье" и "Сокольники", в парке Горького, Таганском парке, а также в Ильинском сквере, на Цветном и Гоголевском бульварах.

После проведения мундиаля виртуальный Лев Яшин останется в двух местах, там, где копии были раньше, — на Манежной площади и у стадиона "Динамо".