Российский футбольный союз и Японская ассоциация подписали меморандум о сотрудничестве

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Подписание Меморандума о сотрудничестве Российского футбольного союза с Японской футбольной ассоциацией прошло в Доме футбола 15 июня, сообщает РФС.

"Стартовал поистине грандиозный футбольный праздник - чемпионат мира FIFA 2018. Национальная сборная России сделала первый победный шаг на турнире, все россияне сегодня проснулись счастливыми. Рассчитываем, что наша команда продолжит свое выступление в том же духе. Вместе с этим, желаем успеха сборной Японии, хотелось бы сыграть с вами в плей-офф первенства планеты. Но на ЧМ-2018 футбол не заканчивается, поэтому для нас очень важно подписание соглашения о сотрудничестве с ЯФА. Мы полны желания выстроить конструктивную работу между нашими федерациями во всех аспектах. Благодарим коллег из АФА за эту возможность. Надеемся, что сразу после завершения первенства планеты мы начнем работу по всем прописанным в Меморандуме о сотрудничестве пунктам", - сказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

Помимо ЧМ-2018, 2018 год примечателен тем, что объявлен годом Японии в России и России в Японии.

"В эти дни для меня особенная честь подписать Меморандум о сотрудничестве с одной из ведущих футбольных ассоциаций мира - РФС. Уверен, что соглашение положит началу новому наследию дружбы и глубоких спортивных связей на благо обеих наших футбольных федераций. В частности, мы заинтересованы в обмене юношескими турнирами, мы уже получили приглашение от РФС принять участие в Мемориале Гранаткина-2018, товарищескими матчами с женскими сборными России разных возрастов и многом другом", - отметил президент Японской ассоциации Кодзо Ташима.

Подписанный договор призван способствовать укреплению и дальнейшему развитию тесного делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между футбольными ассоциациями двух стран. Они обязуются координировать свои действия для организации и проведения международных товарищеских игр между мужскими и женскими, юношескими, мини-футбольными сборными командами обеих стран.

Также планируется разработка совместных программ обучения и подготовки футболистов, продвижение женского и массового футбола, сотрудничество в сфере маркетинга, медицины, научно-технического обеспечения, судейства и других направлений.