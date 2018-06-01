Студент ТИУ из Ганы стал волонтером чемпионата мира по футболу

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Волонтером на чемпионат мира по футболу стал студент Института геологии и нефтегазодобычи ТИУ Баа Огустин Боатенг, сообщает ТИУ.

Он будет работать в Нижнем Новгороде, где пройдут матчи между командами Швеции и Южной Кореи, Аргентины и Хорватии, Англии и Панамы, Швейцарии и Коста-Рики. По словам студента, который приехал из Ганы, в его стране очень любят футбол.

"Футбол – это самый первый вид спорта в Гане. В нашей стране все играют в футбол с детства. Я очень хотел попасть на чемпионат и моя мечта сбылась", — сказал Баа Огустин Боатенг.

Студент ТИУ играет вместе с другими иностранными ребятами на стадионе возле Студенческого городка и надеется принять участие в футбольном матче со спортивными легендами.

Чтобы стать волонтерами на чемпионате мира по футболу, студенту пришлось пройти серьезный конкурсный отбор. Заявки на участие пришли от 177 тыс. кандидатов из 190 стран, только 17 тыс. человек получили приглашение. Конкурс составил более 20 человек на место. Главные требования к кандидатам - возраст старше 18 лет, хорошее владение иностранным языком, умение работать в команде и опыт участия в подобных мероприятиях.

На чемпионате волонтеры будут работать по 20 направлениям.