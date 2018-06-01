Тюменские подростки вместе с наставниками создадут арт-объект к чемпионату мира по футболу

Фото пресс-службы мультицентра «Моя территория» Фото пресс-службы мультицентра «Моя территория»

40 подростков, нуждающихся в помощи и поддержке, 40 наставников, волонтеры и представители креативного кластера Тюмени создадут арт-объект, который преобразит школу № 27. Акция состоится 1 июля в рамках социального проекта "Шанс".

Как сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория", на первой встрече организаторы, волонтеры и райтеры обсудили варианты эскизов будущего арт-объекта общей протяженностью 245 кв. м. В основе рисунка — совместная задумка, которую разработало сообщество тюменских иллюстраторов. Так на стене школы появится история-путешествие, где изображены мотивы природы, покорение космоса и переход в разные исторические эпохи. Кроме того, отдельный фрагмент арт-объекта будет посвящен чемпионату мира по футболу, который стартует 14 июня в Москве и пройдет в 11 городах России на 12 стадионах.

"Создание какого-либо произведения искусства, будь то уличный стрит-арт или классическая картина маслом, — это коммуникация людей, которые хотят изменить мир, сделать его созидательней. Мы решили привлечь к росписи школы не только наших участников, но и всех желающих — тех, кто хочет развивать молодежную среду региона. Идею поддержали художники, строители, волонтеры, но нам необходимы денежные средства, поэтому мы организовали краудфандинговую кампанию, — рассказала руководитель социального проекта "Шанс" Любовь Бровко.

На данном этапе организаторы занимаются поиском волонтеров и партнеров для реализации арт-объекта. Для того, чтобы воплотить идею в жизнь, необходимо собрать 32 тыс. рублей на строительные и художественные материалы. Поддержать проект можно на краудфандинговой платформе Planeta.ru. В зависимости от суммы пожертвования можно получить вознаграждения в виде творческих и прикладных мастер-классов в проекте "Шанс", авторский комикс "Собрание", созданный для профилактики шоплифтинга, фотосессий от проекта и других бонусов. С пожеланиями и предложениями можно обращаться к руководителю "Шанса" Любви Бровко в мультицентр "Моя территория" по номеру: 68-96-96.

Напомним, социальный проект "Шанс" проходит в областной столице в третий раз. В этом году в проекте участвуют 109 пар "наставник-подросток". "Шанс" расширил географию и теперь проходит в Ялуторовске. В 2018 году проект "Шанс" реализуется с использованием средств, предоставленных Фондом президентских грантов.