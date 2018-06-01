  • 14 июня 201814.06.2018четверг
  • USD63,1164
    EUR74,1365
  • В Тюмени

Тюменские подростки вместе с наставниками создадут арт-объект к чемпионату мира по футболу

Общество, 11:43 14 июня 2018

Фото пресс-службы мультицентра «Моя территория»

40 подростков, нуждающихся в помощи и поддержке, 40 наставников, волонтеры и представители креативного кластера Тюмени создадут арт-объект, который преобразит школу № 27. Акция состоится 1 июля в рамках социального проекта "Шанс".

Как сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория", на первой встрече организаторы, волонтеры и райтеры обсудили варианты эскизов будущего арт-объекта общей протяженностью 245 кв. м. В основе рисунка — совместная задумка, которую разработало сообщество тюменских иллюстраторов. Так на стене школы появится история-путешествие, где изображены мотивы природы, покорение космоса и переход в разные исторические эпохи. Кроме того, отдельный фрагмент арт-объекта будет посвящен чемпионату мира по футболу, который стартует 14 июня в Москве и пройдет в 11 городах России на 12 стадионах.

"Создание какого-либо произведения искусства, будь то уличный стрит-арт или классическая картина маслом, — это коммуникация людей, которые хотят изменить мир, сделать его созидательней. Мы решили привлечь к росписи школы не только наших участников, но и всех желающих — тех, кто хочет развивать молодежную среду региона. Идею поддержали художники, строители, волонтеры, но нам необходимы денежные средства, поэтому мы организовали краудфандинговую кампанию, — рассказала руководитель социального проекта "Шанс" Любовь Бровко.

На данном этапе организаторы занимаются поиском волонтеров и партнеров для реализации арт-объекта. Для того, чтобы воплотить идею в жизнь, необходимо собрать 32 тыс. рублей на строительные и художественные материалы. Поддержать проект можно на краудфандинговой платформе Planeta.ru. В зависимости от суммы пожертвования можно получить вознаграждения в виде творческих и прикладных мастер-классов в проекте "Шанс", авторский комикс "Собрание", созданный для профилактики шоплифтинга, фотосессий от проекта и других бонусов. С пожеланиями и предложениями можно обращаться к руководителю "Шанса" Любви Бровко в мультицентр "Моя территория" по номеру: 68-96-96.

Напомним, социальный проект "Шанс" проходит в областной столице в третий раз. В этом году в проекте участвуют 109 пар "наставник-подросток". "Шанс" расширил географию и теперь проходит в Ялуторовске. В 2018 году проект "Шанс" реализуется с использованием средств, предоставленных Фондом президентских грантов.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# краудфандинг , наставничество , подростки , социальный проект Шанс

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:23 14.06.2018Производители Тюменской области представят свою продукцию на крупнейшей выставке в Москве
12:50 14.06.2018В Тюменской области обследуют пляжи
12:39 14.06.2018Центр "Семья" на время летних каникул превратится в детский лагерь
11:54 14.06.2018Поклонники ЗОЖ открыли сезон "Здравого смысла"