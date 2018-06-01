ЧМ-2018: в Москве объявления о проходе к стадионам звучат в метро

фото сайта мэра Москвы фото сайта мэра Москвы

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Аудиообъявления, информирующие пассажиров о проходе к спорткомплексу "Лужники" и стадиону "Спартак", начали звучать в поездах Московского метрополитена, сообщается на сайте мэра Москвы.

Услышать их уже можно на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях. "Сейчас сообщения звучат не во всех поездах, но к началу мундиаля их можно будет услышать во всем подвижном составе на этих линиях", — рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Информацию на протяжении всего чемпионата будут объявлять на русском и английском языках. В поездах столичной подземки также дублируются на английском все аудиообъявления с названиями станций. Все схемы, размещенные в поездах, переведены на английский, на них отмечены "Лужники" и "Спартак", а также городской билетный центр и место проведения фестиваля болельщиков.

Матчи чемпионата мира по футболу в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Столица станет главным транспортным хабом для иностранных болельщиков в дни чемпионата. Организаторы готовятся принять 12 игр, а также провести церемонии открытия и закрытия турнира. Основные события пройдут на стадионе в "Лужниках", где проведут четыре встречи группового этапа, включая матч открытия, а также одну восьмую финала, полуфинал и финал. Еще пять игр пройдут на стадионе "Спартак" — четыре встречи группового этапа и одна восьмая финала.