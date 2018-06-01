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В Екатеринбурге открылась площадка для болельщиков ЧМ-2018

Спорт, 17:48 13 июня 2018

фото правительства Свердловской области

Развлекательная зона для болельщиков чемпионата мира по футболу и гостей города открылась в Историческом сквере Екатеринбурга, сообщает правительство Свердловской области.

На 600 кв. метрах в сквере у плотины городского пруда расположилось шесть тематических зон: футбольная, музыкальная, туристическая, детская, событийная и площадка "Уральское подворье". Ежедневно на них будут проходить разнообразные мастер-классы, концерты и развлекательные мероприятия.

В "Уральском подворье" установлена старинная изба, гостей ждут увлекательные экскурсии и ремесленные мастер-классы. На музыкальной площадке выступят представители фольклорных и народных жанров, уральские рок-музыканты, исполнители джазовой и инструментальной музыки. На детской площадке команда аниматоров будет проводить занимательные игры, обучающие и творческие мастер-классы. Гости футбольной площадки смогут поучаствовать в футбольных играх, конкурсах, сфотографироваться на фоне каждого из стадионов ЧМ-2018.

"К чемпионату мира мы напечатали 420 тысяч путеводителей по Екатеринбургу и Свердловской области на восьми языках. Они размещены на 18 информационных стойках, в отелях Екатеринбурга, а также на новой площадке в Историческом сквере", - уточнила директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Как отмечают организаторы, первые посетители площадки уже оценили новые возможности для отдыха, которые появились в центре столицы Урала.

Отметим, площадка будет работать ежедневно до 16 июля. Вход бесплатный.

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# болельщики , Екатеринбург , площадки , футбол

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