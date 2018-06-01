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Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 открылся в Москве

Спорт, 13:37 13 июня 2018

фото сайта мэра Москвы

Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 торжественно открылся на Воробьевых горах, напротив главного здания Московского государственного университета 11 июня, сообщается на сайте мэра Москвы.

Фестиваль болельщиков способен вместить 25 тыс. человек. Рядом с ним находится смотровая площадка, с панорамным видом на Москву и, в частности, на стадион "Лужники", где пройдут матч открытия и финал ЧМ-2018.

Гостей фестиваля будут ждать не только трансляции матчей, но и обширная развлекательная программа. Здесь организованы фуд-корт, магазин лицензированных сувениров чемпионата мира, детские зоны, бюро находок. На крыше и фасаде стадиона появится огромное табло, где будет высвечиваться счет матчей.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Москва примет 12 матчей — семь в "Лужниках" и пять на стадионе "Спартак".

По ходу чемпионата мира фестивали болельщиков будут работать во всех городах турнира.

фото сайта мэра Москвы

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# болельщики , инфографика , фестиваль , чемпионат мира

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