  • 9 июня 20189.06.2018суббота
  • USD62,6680
    EUR73,7916
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер юго-восточный

Операторы горячей линии ЧМ-2018 будут говорить на пяти языках

Спорт, 19:07 09 июня 2018

фото сайта мэра Москвы

На английском языке на вопросы операторы горячей линии чемпионата мира по футболу будут отвечать круглосуточно, на немецком, французском, испанском и китайском — с 8 до 20 часов, сообщается на сайте мэра Москвы.

Операторы расскажут болельщикам о работе городского транспорта, перекрытиях на дорогах и волонтерской деятельности, а также помогут сориентироваться в столице. По номерам 3210 можно бесплатно звонить с мобильных телефонов всех российских операторов связи. Звонки с мобильных номеров иностранных операторов принимают по телефону: +7 495 539 54 54. В этом случае их надо будет оплатить в соответствии с тарифом оператора абонента. Контакт-центр работает круглосуточно семь дней в неделю. В общей сложности в нем трудятся около 1 тыс. 700 операторов, которые обрабатывают более 2 млн вызовов в месяц.

В Москве пройдут 12 матчей чемпионата мира по футболу — семь в "Лужниках" и пять - на стадионе "Спартак". Город готов принять болельщиков со всего мира: более 1 тыс. 400 гостиниц прошли классификацию и подтвердили качество обслуживания, 400 врачей-специалистов прошли курсы английского языка. Подготовку прошли 8,7 тыс. волонтеров.

Для болельщиков подготовлена культурная программа. В нее вошли выставки, фестивали, интерактивные экспозиции, ярмарки и фестиваль болельщиков ФИФА. Музеи и выставочные центры открывают к чемпионату около 20 тематических экспозиций. По паспорту болельщика гости получат скидку 50 % на посещение этих мероприятий.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# горячая линия , Москва , операторы , чемпионат мира

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:31 09.06.2018Скачки на приз президента России пройдут в Москве
19:07 09.06.2018Операторы горячей линии ЧМ-2018 будут говорить на пяти языках
16:43 09.06.2018Участники международного автопробега Москва - Токио встретятся с тюменцами
16:00 09.06.2018Теннисный турнир "Кубок Тобольского кремля" получил международный статус