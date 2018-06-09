Операторы горячей линии ЧМ-2018 будут говорить на пяти языках
На английском языке на вопросы операторы горячей линии чемпионата мира по футболу будут отвечать круглосуточно, на немецком, французском, испанском и китайском — с 8 до 20 часов, сообщается на сайте мэра Москвы.
Операторы расскажут болельщикам о работе городского транспорта, перекрытиях на дорогах и волонтерской деятельности, а также помогут сориентироваться в столице. По номерам 3210 можно бесплатно звонить с мобильных телефонов всех российских операторов связи. Звонки с мобильных номеров иностранных операторов принимают по телефону: +7 495 539 54 54. В этом случае их надо будет оплатить в соответствии с тарифом оператора абонента. Контакт-центр работает круглосуточно семь дней в неделю. В общей сложности в нем трудятся около 1 тыс. 700 операторов, которые обрабатывают более 2 млн вызовов в месяц.
В Москве пройдут 12 матчей чемпионата мира по футболу — семь в "Лужниках" и пять - на стадионе "Спартак". Город готов принять болельщиков со всего мира: более 1 тыс. 400 гостиниц прошли классификацию и подтвердили качество обслуживания, 400 врачей-специалистов прошли курсы английского языка. Подготовку прошли 8,7 тыс. волонтеров.
Для болельщиков подготовлена культурная программа. В нее вошли выставки, фестивали, интерактивные экспозиции, ярмарки и фестиваль болельщиков ФИФА. Музеи и выставочные центры открывают к чемпионату около 20 тематических экспозиций. По паспорту болельщика гости получат скидку 50 % на посещение этих мероприятий.