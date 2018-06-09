Операторы горячей линии ЧМ-2018 будут говорить на пяти языках

фото сайта мэра Москвы фото сайта мэра Москвы

На английском языке на вопросы операторы горячей линии чемпионата мира по футболу будут отвечать круглосуточно, на немецком, французском, испанском и китайском — с 8 до 20 часов, сообщается на сайте мэра Москвы.

Операторы расскажут болельщикам о работе городского транспорта, перекрытиях на дорогах и волонтерской деятельности, а также помогут сориентироваться в столице. По номерам 3210 можно бесплатно звонить с мобильных телефонов всех российских операторов связи. Звонки с мобильных номеров иностранных операторов принимают по телефону: +7 495 539 54 54. В этом случае их надо будет оплатить в соответствии с тарифом оператора абонента. Контакт-центр работает круглосуточно семь дней в неделю. В общей сложности в нем трудятся около 1 тыс. 700 операторов, которые обрабатывают более 2 млн вызовов в месяц.

В Москве пройдут 12 матчей чемпионата мира по футболу — семь в "Лужниках" и пять - на стадионе "Спартак". Город готов принять болельщиков со всего мира: более 1 тыс. 400 гостиниц прошли классификацию и подтвердили качество обслуживания, 400 врачей-специалистов прошли курсы английского языка. Подготовку прошли 8,7 тыс. волонтеров.

Для болельщиков подготовлена культурная программа. В нее вошли выставки, фестивали, интерактивные экспозиции, ярмарки и фестиваль болельщиков ФИФА. Музеи и выставочные центры открывают к чемпионату около 20 тематических экспозиций. По паспорту болельщика гости получат скидку 50 % на посещение этих мероприятий.