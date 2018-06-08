В Екатеринбурге открыли штаб волонтеров чемпионата мира по футболу

фото ru.fifa.com/ фото ru.fifa.com/

Торжественная церемония открытия штаба для волонтеров чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России прошла на стадионе "Екатеринбург Арена" 5 июня, сообщает правительство Свердловской области.

Штаб предназначен для волонтеров, которые будут помогать в организации мирового турнира на территории стадиона. В штабе созданы комфортные условия для волонтеров. Есть место для питания, зоны отдыха и для занятий йогой.

Помимо штаба будут открыты подобные места отдыха для волонтеров на таких крупных объектах, как аэропорт Кольцово, железнодорожный вокзал, фестиваль болельщиков в ЦПКиО им. Маяковского и Дворец игровых видов спорта.

"Штаб, это место, где волонтеры получают униформу, делают check-in и обедают. Здесь будут проходить мастер-классы по йоге, танцам, тренинги на развитие новых компетенций. И, конечно же, штаб - это возможность волонтерам отдохнуть. Это все это в одном месте, в волонтерском штабе. Именно волонтеры будут создавать атмосферу чемпионата мира, поэтому важно создать для них такие условия, чтобы они могли дарить позитив всем гостям и болельщикам", - рассказал ведущий специалист департамента по работе с волонтерами АНО "Оргкомитет "Россия-2018" Александр Антимонов.

В честь известной футбольной традиции обмениваться футболками, в штабе волонтеров установили большую волонтерскую футболку, на которой каждый волонтер оставит свой автограф.

Всего 15 тыс. волонтеров, в том числе семь студентов ТИУ будут работать на чемпионате с 14 июня по 15 июля.