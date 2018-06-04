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Объявлен состав сборной России на ЧМ-2018

Спорт, 13:26 04 июня 2018

фото Российского футбольного союза

23 футболиста вошли в состав сборной России на чемпионат мира FIFA 2018, сообщает Российский футбольный союз.

Тренерский штаб национальной сборной России обнародовал окончательный состав команды для участия в Чемпионате мира FIFA 2018 3 июня.

Известно, что вратарями определены: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия) и Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург).

Полный список команды здесь.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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# Россия , футбол , чемпионат мира

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