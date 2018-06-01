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За российскую сборную по футболу можно болеть в тюменском "Космосе"

Спорт, 09:32 14 июня 2018

фото Центра "Космос"

Просмотр матчей российской сборной по футболу в рамках чемпионата мира пройдет в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а), сообщают организаторы.

На экране диагональю пять метров можно увидеть игры России с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Посетителей центра также ждут шутки, юмор и розыгрыш подарков самым активным болельщикам вечера. Комментатором мероприятий станет команда КВН "Русь".

Первый просмотр игр в "Космосе" начнется 14 июня в 19 часов. Второй - 19 июня в 22 часа. И третью игру можно будет увидеть 25 июня в 19 часов.

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# Космос , просмотр , футбол

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