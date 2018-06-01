Российские футболисты одержали блестящую победу в первом мачте ЧМ-2018

Фото Российского футбольного союза Фото Российского футбольного союза

Футболисты сборной России одержали победу над сборной Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира 2018. Матч закончился со счетом 5:0.

Как сообщает РИА Новости, голами в составе российской сборной отметились Юрий Газинский на 12 минуте, Денис Черышев на 43 и 91 (добавленной) минутах, Артем Дзюба на 71 минуте, Александр Головин на 94 (добавленной) минуте со штрафного. Полузащитник российской команды Алан Дзагоев получил повреждение в первом тайме и не смог продолжить встречу.

Эта победа стала первой для сборной России в финальных частях Чемпионатов мира с 2002 года. Матч прошел в столице на крупнейшем стадионе чемпионата мира "Лужники", который может вместить свыше 84 тыс. болельщиков.

Сборные России и Саудовской Аравии играют в группе А вместе с командами Уругвая и Египта. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 19 июня против сборной Египта. Футболисты Саудовской Аравии днем позже сыграют с Уругваем.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит на территории России. Игры международного первенства пройдут в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Самара, Нижний Новгород, Саранск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград и Сочи. Победитель турнира будет определен 15 июля в финальном матче, который состоится на стадионе "Лужники".