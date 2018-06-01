В Екатеринбурге открылась новая экспозиция к ЧМ-2018

фото правительства Свердловской области фото правительства Свердловской области

Новая экспозиция "Главного проспекта" станет еще одним объектом показа для гостей игр ЧМ-2018 в Екатеринбурге, сообщает правительство Свердловской области.

На ней представлены работы мастеров: от монументальной живописи до современного искусства. Здесь представлены 35 исторических полотен Павла Рыженко из серии "Исторический реализм", охватывающих широкую историческую панораму от времен Древней Руси до начала XX века. Представлены также уникальные работы одного из лучших камнерезов России Алексея Антонова и коллекция первого в России самородного золота, изделия лучших ювелиров Урала и многое другое.

"Сегодня это особенно важно, поскольку наш регион все активнее завоевывает ведущие позиции не только на карте России, но и на международной арене. Формирование современной инфраструктуры для развития творческих индустрий приобретает особое значение в преддверии проведения матчей чемпионата мира по футболу, международной выставки ИННОПРОМ и продвижения Екатеринбурга на проведение EXPO-2025", - сказал первый вице-губернатор региона Алексей Орлов.

Отметим, в дни чемпионата мира по футболу все культурные, развлекательные площадки Екатеринбурга встречают гостей региона. 14 июня для туристов и болельщиков в Историческом сквере Екатеринбурга открылась развлекательная зона.

До 16 июля, будут проходить разнообразные мастер-классы, концерты и развлекательные мероприятия. Здесь же на информационных стойках размещены путеводители на восьми языках. Специально для гостей разработаны четыре туристических маршрута: "Красная линия Екатеринбурга", "Царский маршрут", "За сокровищами на Урал!", "Гастрономическая миля".