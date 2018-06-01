Сборная России по футболу провела тренировку в Новогорске

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Национальная сборная России провела тренировку в Новогорске после победы в стартовом поединке ЧМ-2018 над командой Саудовской Аравии, сообщает Российский футбольный союз.

Футболисты разбились на две группы: кто играл накануне и кто не играл или провел на поле мало времени. По индивидуальной программе занимался защитник Юрий Жирков, получивший небольшой ушиб голени. На восстановление ему потребуется два дня. Вместе со всей командой на поле вышел полузащитник Алан Дзагоев, досрочно завершивший стартовый матч чемпионата мира против Саудовской Аравии (5:0) из-за повреждения. По итогам обследования Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Срок лечения игрока будет определен в ближайшее время.

Тренировку сборной России по приглашению Станислава Черчесова посетил знаменитый пианист Денис Мацуев. Он отметил, что в матче с Саудовской Аравией россияне показали очень хороший футбол, но все решится в поединке с Египтом. "Сейчас все начинается с чистого листа. Понятно, что сложно отойти от эйфории, которая была вчера. Это что-то сумасшедшее. Я имею ввиду и сам праздник, и сама феерия, которая царила на стадионе. Здорово, что мы так крупно победили, но все самое важно только начинается", - отметил Мацуев.

17 июня сборная России вылетит в Санкт-Петербург, где 19 июня сыграет с командой Египта.