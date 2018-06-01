Футболисты Франции обыграли сборную Австралии

Команда Франции/фото https://gamebet.news Команда Франции/фото https://gamebet.news

Со счетом 2:1 завершилась встреча сборных Франции и Австралии в матче первого тура группового этапа чемпионате мира — 2018, в Казани 16 июня, сообщает РИА Новости.

Встреча группы C, состоявшаяся в Казани, завершилась в пользу французов. Все голы зрители увидели во втором тайме. Антуан Гризманн реализовал пенальти на 58-й минуте, на что Австралия четыре минуты спустя ответила голом Миле Единака, также с пенальти. Победный гол на 81-й минуте забил Поль Погба.

В этом матче впервые на турнире применялась система видеопомощи арбитрам (VAR). Благодаря ей на 55-й минуте уругвайский судья Андрес Кунья назначил пенальти в ворота австралийцев.

21 июня французы сыграют с командой Перу, а сборная Австралии встретится с Данией.