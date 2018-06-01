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Транспортная инфраструктура Екатеринбурга претерпела изменения перед ЧМ-2018

Общество, 10:12 18 июня 2018

фото aviation21.ru/

Транспортная инфраструктура Екатеринбурга полностью готова к приему гостей чемпионата мира по футболу FIFA, сообщает правительство Свердловской области.

Проделана большая работа по реконструкции транспортного узла и дорожной сети возле "Екатеринбург Арены". Проведены масштабные ремонты улично-дорожной сети, связанной с гостевыми маршрутами, маршрутами следования клиентских групп FIFA, подъезды к городу.

В Екатеринбурге создана система интеллектуального управления транспортными потоками. Это "умные" светофоры, городской Центр организации движения, который ведет мониторинг ситуации на дорогах и, в случае необходимости, может оперативно вмешаться.

В аэропорту Кольцово реконструирована взлетно-посадочная полоса. Теперь Кольцово имеет две полноценные, оснащенные по всем требованиям, комфортные для пилотов взлетно-посадочные полосы. Дополнительно построено 20 мест для стоянки воздушных судов. Внутри терминала расширены и обустроены дополнительной аппаратурой зоны предполетного досмотра. Существенно увеличено число кабин паспортного контроля - появилось 15 дополнительных.

Для перевозки болельщиков по железной дороге организовано 16 пар дополнительных поездов, которые будут пребывать и отправляться из Екатеринбурга. Дополнительно назначены 23 пары высокоскоростных электричек "Ласточка" до аэропорта Кольцово, которыми могут бесплатно воспользоваться пассажиры с паспортами болельщиков и билетами на игры. К окончанию каждого матча, чтобы вывезти болельщиков, будут отправляться дополнительные поезда на Камышлов, Каменск-Уральский, Шалю.

Добавим, встреча первых болельщиков, уже прибывших в Екатеринбург, показала, что все системы работают штатно, справляются с нагрузкой и обеспечивают должный уровень комфорта гостям города.

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# аэропорт , дороги , Екатеринбург , футбол , чемпионат мира

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