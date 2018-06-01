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Сборная России готовится ко второму матчу ЧМ-2018

Спорт, 16:15 18 июня 2018

фото РФС

Национальная сборная России прибыла в Санкт-Петербург на матч с командой Египта в рамках чемпионата мира по футболу, сообщает Российский футбольный союз.

Игра начнется 19 июня в 21 час по московскому времени на стадионе "Санкт-Петербург".

17 июня, российская команда провела тренировку на базе в Новогорске. Тренировку посетили исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев и вице-премьер РФ Виталий Мутко. В занятии приняли участие все футболисты, за исключением травмированного Алана Дзагоева.

После тренировки сборная России вылетела в Санкт-Петербург. 18 июня команда проведет предматчевую тренировку на стадионе "Санкт-Петербург", а вечером футболисты примут участие в теоретическом занятии.

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# Санкт-Петербург , чемпионат мира по футболу

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