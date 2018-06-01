Тюменцы поддержат сборную России по футболу

фото ТГМЦ фото ТГМЦ

Тюменские футболисты сыграют товарищеский матч в поддержку национальной сборной по футболу на спортивной площадке по ул. Энергетиков, 45а 30 июня в 18 часов, сообщают организаторы.

Этой игрой молодые тюменские футболисты хотят поддержать сборную России по футболу, которая сразится 1 июля в 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании.

Участниками товарищеского матча станут четыре сборные команды мальчишек от 5 до 15 лет.

"Объявление о проведении соревнований в поддержку нашей сборной ребята восприняли радостно. Свои победы они посвятят российским футболистам, на которых хотят равняться", – сказал инструктор по спорту ДЮЦ "Авангард" Антон Радченко.

Напомним, 30 июня в Тюмени пройдет День молодежи под девизом: "Тюменская молодежь выбирает ЗОЖ!".