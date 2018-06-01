  • 30 июня 201830.06.2018суббота
  • USD62,7565
    EUR72,9921
  • В Тюмени 25..27 С 5 м/с ветер северный

Встреча сборных России и Испании пройдет при повышенной влажности

Спорт, 08:38 30 июня 2018

фото www.rfs.ru

Футбольный матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании на московском стадионе "Лужники" 1 июля пройдет при повышенной влажности после грозы, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко.

"1 июля, когда играет в Москве Россия - Испания, температура опустится до плюс 27. В Москве будут ливни и грозы, которые в принципе к началу матча закончатся, будет высокая влажность. Может, нашим игрокам это поможет", - сказал Яковенко.

Накануне Росгидромет выпустил штормовое предупреждение для Центрального федерального округа в целом и для Москвы в частности на выходные 30 июня и 1 июля. Ожидается дождь, гроза, в отдельных районах град, вероятно шквалистое повышение скорости ветра до 20-22 м/с во время грозы, сообщает "Интерфакс".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Испания , Лужники , погода , Россия , чемпионат мира

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:38 30.06.2018Встреча сборных России и Испании пройдет при повышенной влажности
14:27 29.06.2018Тюменские хоккеисты сыграют матч памяти Ремира Хайдарова
11:43 29.06.2018Фестиваль "Экстрим ЭКСПО" представит новые виды спорта на День города
11:23 29.06.2018Футбольный клуб "Тюмень" подписал контракт с Игорем Хаймановым