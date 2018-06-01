Встреча сборных России и Испании пройдет при повышенной влажности

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Футбольный матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании на московском стадионе "Лужники" 1 июля пройдет при повышенной влажности после грозы, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко.

"1 июля, когда играет в Москве Россия - Испания, температура опустится до плюс 27. В Москве будут ливни и грозы, которые в принципе к началу матча закончатся, будет высокая влажность. Может, нашим игрокам это поможет", - сказал Яковенко.

Накануне Росгидромет выпустил штормовое предупреждение для Центрального федерального округа в целом и для Москвы в частности на выходные 30 июня и 1 июля. Ожидается дождь, гроза, в отдельных районах град, вероятно шквалистое повышение скорости ветра до 20-22 м/с во время грозы, сообщает "Интерфакс".