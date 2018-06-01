Главный тренер сборной Испании признал опасность российской команды

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Главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро признал, что российская команда — опасный соперник. Такое заявление он сделал перед встречей двух команд на чемпионате мира, сообщает "Лента. ру" со ссылкой на Marca.

"Мы знаем, как играет сборная России. Они активно используют фланги и навесы. Это делает их очень опасными соперниками. К тому же они будут играть на домашнем стадионе перед своими болельщиками", — сказал он.

Фернандо Йерро подчеркнул, что испанские игроки хорошо натренированы. "Теперь мы начинаем новый этап", — подытожил он.

Ранее бывший наставник россиян Гус Хиддинк рассказал о сильных сторонах нынешнего состава. "Русские сильно провели два первых матча на турнире, но израсходовали в них достаточно много энергии. Команда располагает несколькими интересными молодыми игроками в центре поля, которые мне очень нравятся", — отметил он.

Напомним, матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания — Россия пройдет в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля.