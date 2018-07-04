Эмоционально, с юмором и верой в российскую сборную тюменские болельщики смотрят футбол

ЧМ-2018. Фото ИА "Тюменская линия" ЧМ-2018. Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменские болельщики воодушевлены победой российских футболистов и с нетерпением ждут грядущей игры с хорватами в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 7 июля.

Они активно болеют за наших футболистов на главных стадионах России и фан-площадках областной столицы, выяснила корреспондент ИА "Тюменская линия". Жители региона путешествуют по стране, посещая знаковые матчи ЧМ-2018.

Очевидцем самых жарких матчей 1/8 финала оказался тюменец Роман Рзаев. Он побывал на игре Франции против Аргентины в "Казань-Арене". По его словам, он хотел увидеть игру французов и легендарного аргентинца Лионеля Месси.

"Матч был космическим. Он проходил в Казани, но по ощущениям, как будто в Буэнос-Айресе: аргентинцы заполонили все. Запомнился очень быстрый девятнадцатилетний Мбаппе - он очень шустрый. У Аргентины запомнились креативы Месси и болельщики - они очень горячо поддерживали своих. После поражения люди в футболках "Месси" и "Марадона" очень расстроенные ходили по Казани", - вспоминает матч тюменец.

Болельщик рассказал, как по пути домой они всем вагоном смотрели матч России и Испании: в отдельном купе единственного человека в вагоне, у которого в тот момент мобильный телефон ловил Интернет. "Матч был огонь. Все уже во втором тайме говорили, что будет серия пенальти скорее всего. И такие мастера, как Иньеста, Рамос, Пике, Коке, забьют их нам очень легко. Но все оказалась наоборот! Очень радовались за Акинфеева, очень рады за команду. Потом мы смотрели матч наших будущих соперников Хорватии и Дании. Выиграли хорваты также по серии пенальти. Теперь мы с ними в 1/4. Я верю, что наши и с хорватами могут побороться. Испания была гораздо страшнее", - делает свою ставку на победу Роман Рзаев и называет российских футболистов героями.

Тюменский болельщик Артем Савостенко согласен с этим утверждением. "Они удивили меня в игре с испанцами! Они как Сталинградскую битву выиграли! Их били, а они отстояли страну! Я буду болеть за них! Я глотку за них буду рвать!", - пообещал Артем Савостенко.

Артем недавно вернулся с игры ЧМ в Екатеринбурге: 27 июня там состоялась встреча Мексика - Швеция. Он отметил, что подавляющее большинство зрителей было из Мексики - около 25 тыс. зрителей и добавил, что надолго запомнит яркие воспоминания об екатеринбургском стадионе и организации чемпионата мира.

"Организация на высочайшем уровне! Каждого пропускают по одному, полностью проверяют - безопасность превыше всего. Волонтеры встречают тебя на стадионе и сопровождают, говорят на разных языках - английском, французском, испанском... Кругом дружелюбная атмосфера, все сделано очень круто. А как пели мексиканцы! Но знаете, чего мне не хватило? Мне и всем мексиканцам не хватало слов комментаторов и повторов! Я и 25 тысяч мексиканцев спорили с судьей (смеется). Так что на игру Россия - Хорватия пойду туда, где будет много народу, комментарии игры и повторы острых моментов", - заявил болельщик.

Еще один фанат футбола Артур Каримов видел игру Россия - Египет вживую в Москве. Юный болельщик оказался в гуще событий благодаря инициативе своих старших товарищей, в частности, капитана команды по мини-футболу "Тюмень" Артема Антошкина. Школьник посетовал, что не увидел лично никого из звезд, но порадовался тому, что оказался в столице на фан-фесте чемпионата мира по футболу. "Иностранцы пели песни возле ГУМа и на Красной площади, атмосфера была классная", - восторгается Артур.

По его словам, в будущем матче ЧМ-2018 Россия одержит победу над Хорватией - сомнений в победе соотечественников у Артура нет.

Профессиональную оценку знаковых матчей - прошедшему с испанцами и будущему с хорватами - дал и старший тренер ФК "Тюмень" Евгений Маслов. Любопытный исторический факт: наставнику черно-белых доводилось играть против рулевого сборной России Станислава Черчесова 22 октября 1995 года (московский "Спартак" на "Геологе" разгромил "Динамо-Газовик" со счетом 6:0). По словам Евгения Маслова, шансы на победу у хорватов и россиян одинаковы: "Сейчас нас ждет Хорватия – шансы равные, как и всегда, когда выходят две заряженные на победу сборные", - пояснил тюменец.

Нашлись болельщики большого футбола и на "Абалакском поле". Реконструкторы исторических событий, впечатленные игрой россиян, организовали фан-зону на своем фестивале в Абалаке. "Поздравляем нашу сборную в выход 1/4 финала! В связи с тем, что матч наших с Хорватией состоится 7 июля 21 часов по Москве в баре трактира "Белая Сова" пройдет видеотрансляция", - сообщили организаторы.

Напомним, игра России против Хорватии состоится в Сочи на стадионе "Фишт". В Тюмени одной из ведущих фан-площадок для болельщиков стал МТЦ "Космос". Большой экран и вместительный зрительный зал соберут гостей 7 июля: в 22 часа 30 минут начнется интерактив со зрителями от команды КВН "Русь", а в 23 часа - сама игра, пояснили в "Космосе".

Традиционно собирает фанатов и тюменский Дом печати. В лаунж-зоне под открытым небом уже на 3 июля половина мест забронировано, сообщили в заведении.

ЧМ-2018. Фото ИА "Тюменская линия" ЧМ-2018. Фото ИА "Тюменская линия"

Лина Орлова