Тюменские и казахстанские общественники договорились о сотрудничестве

Фото пресс-службы комитета по делам национальностей Тюменской области Фото пресс-службы комитета по делам национальностей Тюменской области

Соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой Тюменской области и Общественным советом Северо-Казахстанской области Республики Казахстан в международной, гуманитарной и социальной сферах подписали председатели региональных общественных органов Геннадий Чеботарев и Каирлы Едресов.

Церемония подписания документа, закрепляющего принципы долгосрочного стратегического партнерства институтов гражданского общества двух регионов состоялась на заседании Общественной палаты Тюменской области.

"Наше соглашение укрепит сотрудничество в сфере общественной дипломатии, а также будет способствовать установлению новых контактов образовательного, научного, гуманитарного, социально-экономического и культурно-просветительского характера", - отметил Геннадий Чеботарев.

В своем выступлении председатель областной Общественной палаты тепло поздравил Республику Беларусь с национальным праздником - Днем независимости. Геннадий Чеботарев подчеркнул, что в Тюменской области активно работают многочисленные национально-культурные объединения, которые вносят существенный вклад в развитие региона.

Тюменские и казахстанские общественники договорились об обмене передовым опытом реализации совместных проектов с участием некоммерческих организаций, национально-культурных и религиозных объединений. Соглашение, составленное на русском и казахском языках, заключено сроком на пять лет с возможностью пролонгации.

"Очень важно сохранять и развивать сотрудничество в области культуры, образования и спорта для укрепления мира и взаимопонимания между народами России и Казахстана, которые связаны многолетней дружбой", - подчеркнул Каирлы Едресов. Председатель Общественного совета Северо-Казахстанской области тепло поздравил тюменских футбольных болельщиков с выходом сборной России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, отметил, что весь Казахстан болеет за российскую команду и желает ей победы в мировом первенстве.

"Можно с уверенностью сказать, что и в сфере общественных отношений, народной дипломатии сотрудничество между Россией и Республикой Казахстан активно развивается", - прокомментировал подписание соглашения временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

Кроме того, участники заседания заслушали отчет президента региональной Торгово-промышленной палаты Эдуарда Абдуллина о работе комиссии Общественной палаты Тюменской области по поддержке малого и среднего бизнеса. В рамках заседания также прошли презентации социальных проектов, авторы которых стали победителями первого конкурса на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества в 2018 году.

Одной из тем, рассмотренных на заседании Общественной палаты, стала пенсионная реформа.

С информацией о проекте Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" выступила заместитель председателя Общественной палаты Тюменской области, член Общественной палаты Российской Федерации Светлана Ярославова. Члены Общественной палаты активно поддержали дискуссию, а также обратились к коллегам из присутствующей на мероприятии делегации Республики Казахстан. По их просьбе зарубежным опытом поделился Каирлы Едресов.

По итогам активного обсуждения Общественной палатой Тюменской области принято единогласное решение о создании рабочей группы, которая в ближайшее время сформулирует консолидированное мнение общественников. Результатом работы группы станут конкретные предложения, которые тюменцы направят в Общественную палату Российской Федерации.

"Наша задача - тщательно изучить предлагаемую федеральным правительством и давно назревшую пенсионную реформу, а также разъяснить людям ее суть, которая заключается в улучшении положения пенсионеров", - отметила Светлана Ярославова. Предложение о создании рабочей группы поддержал председатель Тюменского областного совета профсоюзов Михаил Кивацкий.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что, предлагая пенсионную реформу, правительство старается учесть интересы работающих граждан. "Мы стараемся максимально учесть интересы всех, кто участвует в пенсионных отношениях - и, конечно, самих работников, и их работодателей, и интересы государства в целом", - заявил глава кабинета министров на совещании по развитию экономики и социальной сферы. По его словам, предусмотрен достаточно длительный период для адаптации бизнеса и населения к новым правилам и срокам выхода на пенсию. Реформа будет продолжаться до 2034 года, отметил глава правительства.

Евгений Бабенко