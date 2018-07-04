В семействе фламинго в Московском зоопарке появились первые птенцы

фото сайта мэра Москвы фото сайта мэра Москвы

Первые четыре птенца появились на свет у красных (кубинских) и розовых фламинго в столичном зоопарке, сообщается на сайте мэра Москвы.

Посетители могут увидеть их на Большом пруду. Ожидается, что в ближайшее время малышей станет еще больше. Птенцы уже выбираются из гнезд и прогуливаются по вольеру, при этом ведут они себя достаточно робко. Взрослые фламинго внимательны к ним — то и дело наклоняются к малышам, чтобы осмотреть их.

Обычно в кладке фламинго можно обнаружить от одного до двух крупных яиц. Родители по очереди высиживают будущее потомство в течение месяца. Интересно, что в этом процессе участвуют и самец, и самка: пока одна из птиц сидит на гнезде, другая кормится.

Птенцы фламинго появляются на свет с прямым клювом, но спустя две-три недели он начинает изгибаться и приобретает характерную для этого вида форму. Кроме того, малыши не могут издавать громких и пронзительных звуков. А еще новорожденные фламинго покрыты сероватым пушком и совсем не похожи на своих взрослых собратьев — величественных, с ярким оперением. Такими они станут только на третьем году жизни после нескольких линек. В возрасте четырех-пяти лет фламинго начинают создавать пары и выводить птенцов.

До конца 2018 года в зоосад привезут редких мадагаскарских фоссов, а также впервые за 30 лет там поселится птица-секретарь. Среди новых обитателей зоопарка — два амурских тигра, которые появились здесь этим летом.