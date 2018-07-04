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Тюменцы завоевали золото, серебро и бронзу в гонках на обласах в Югре

Спорт, 14:27 04 июля 2018

Фото комитет по делам национальностей Тюменской области

13 медалей в гребле на обласах, традиционных cибирских гребных лодках, завоевали этноспортсмены Тюменской области. Международные соревнования на Кубок губернатора ХМАО - Югры проходили в Нефтеюганском районе, сообщает областной комитет по делам национальностей.

Тюменскую область представили две команды - "Кедр.Тюменская область" и "Кедр.Уватский район". 16 тюменцев соревновались в шести дисциплинах: масс-старт, индивидуальный заезд, гонки одиночные стоя, эстафета, гонки экипажей "Двойки" и "Тройки".

"Огромное значение имеет не только опыт, сноровка и мастерство спортсмена, но и лодка на которой он выступает. Поэтому наши атлеты приехали на соревнования со своими обласами и веслами, изготовленными из кедра по традиционным хантыйским технологиям", - рассказала председатель тюменской общественной организации коренных малочисленных народов "Кедр" Ирина Малых.

Золотые медали для Тюменской области завоевали Борис Тайбин в одиночном заезде и Иван Покачев в одиночной гонке стоя. Кроме того, Иван в паре с норвежским спортсменом Оскаром Андерсом занял первое место в специальном заезде экипажей с иностранным участником.

Также тюменские этноспортсмены завоевали шесть серебряных и четыре бронзовые награды. Специальным призом губернатора ХМАО-Югры награждена Валентина Оглоблина, как самый взрослый участник соревнований. В свои 66 лет она ловко управляет обласом и демонстрирует традиционную технику гребли.

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# гонки , ХМАО

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