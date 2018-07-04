Ротвейлер Клаус будет служить в конвое тюменской полиции

Фото УМВД России по Тюменской области Фото УМВД России по Тюменской области

Ротвейлер, немецкая и две бельгийские овчарки пополнили кинологическую службу в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, собаки в возрасте от шести месяцев до года перед зачислением в штат Центра кинологической службы прошли строгий отбор и специальное тестирование, состоящее из 10 этапов. Специалисты проверили устойчивость их нервной системы к возможным раздражителям, особенности темперамента, физическое развитие, заинтересованность в игре и поиску еды.

После испытаний четыре служебных пса проходят курс специальной дрессировки. Кинологи уже видят их задатки и предрасположенность к направлению деятельности. Так, немецкая овчарка Авангард будет искать наркотики, бельгийская овчарка Зевс и ее собрат нацелены на поиск оружия и взрывчатых веществ, а самый молодой ротвейлер Клаус будет нести службу в конвойном подразделении. Новобранцы пришли на замену трем другим служебным собакам, которые после 8-10 лет ушли на заслуженный отдых. Специалисты отмечают, что служебные собаки стареют быстрее домашних: сказывается постоянный стресс и большие нагрузки. Кинологи бывших четвероногих стражей не бросают, они их берут к себе домой либо пристраивают к знакомым.

Всего на службе у тюменской полиции 101 служебно-розыскная собака, 59 из них находятся в Центре кинологической службы. Большинство - немецкие овчарки, но также среди подопечных есть бельгийские овчарки, лабрадоры, ротвейлеры и спаниели.