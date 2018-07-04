Резиденты тюменского технопарка создали уникальный сервис для нефтяных компаний
Уникальный комплексный инженерный сервис разработал резидент тюменского технопарка ООО "Геомеханические системы". Он помогает оптимизировать процесс строительства скважин для нефтяных компаний.
Как рассказал директор по развитию бизнеса Александр Черемисин, в основе этого сервиса лежит сопровождение полного цикла бурения скважин от подбора и предоставления нефтепромысловой химии до сопровождения в единой информационной оболочке всех этапов строительства скважины. Сюда входят подбор растворов и компоновки, геомеханическое, геонавигационное и петрофизическое сопровождение.
Одной из инновационных разработок компании является модуль моделирования откликов электромагнитных приборов картонажа во время бурения. Смоделированные данные геоинформационной системы можно использовать в качестве входных данных алгоритма пространственной интерпретации геофизических исследований в горизонтальных скважинах. Это обеспечит значительное повышение точности оценок фильтрационно-емкостных свойств пластов.
Среди преимуществ разработок специалистов - низкая стоимость в сравнении с зарубежными аналогами, а российских аналогов им пока что нет.
ООО "Геомеханические системы" - петербургская компания с филиалами в Москве и Тюмени. Александр Черемисин пояснил, что выбор сибирского города был оправдан интересами бизнеса - нужно быть ближе к заказчикам. В тюменском офисе работают восемь человек. По его словам, сотрудничество с технопарком помогает компании знакомиться с покупателями и арендовать помещение на выгодных условиях. В будущем "Геомеханические системы" хотят стать конкурентами таким серьезным игрокам нефтесервисного рынка, как Schlumberger и Baker Hughes.
Дарья Казакова