Резиденты тюменского технопарка создали уникальный сервис для нефтяных компаний

www.tyumen-technopark.ru/ www.tyumen-technopark.ru/

Уникальный комплексный инженерный сервис разработал резидент тюменского технопарка ООО "Геомеханические системы". Он помогает оптимизировать процесс строительства скважин для нефтяных компаний.

Как рассказал директор по развитию бизнеса Александр Черемисин, в основе этого сервиса лежит сопровождение полного цикла бурения скважин от подбора и предоставления нефтепромысловой химии до сопровождения в единой информационной оболочке всех этапов строительства скважины. Сюда входят подбор растворов и компоновки, геомеханическое, геонавигационное и петрофизическое сопровождение.

Одной из инновационных разработок компании является модуль моделирования откликов электромагнитных приборов картонажа во время бурения. Смоделированные данные геоинформационной системы можно использовать в качестве входных данных алгоритма пространственной интерпретации геофизических исследований в горизонтальных скважинах. Это обеспечит значительное повышение точности оценок фильтрационно-емкостных свойств пластов.

Среди преимуществ разработок специалистов - низкая стоимость в сравнении с зарубежными аналогами, а российских аналогов им пока что нет.

ООО "Геомеханические системы" - петербургская компания с филиалами в Москве и Тюмени. Александр Черемисин пояснил, что выбор сибирского города был оправдан интересами бизнеса - нужно быть ближе к заказчикам. В тюменском офисе работают восемь человек. По его словам, сотрудничество с технопарком помогает компании знакомиться с покупателями и арендовать помещение на выгодных условиях. В будущем "Геомеханические системы" хотят стать конкурентами таким серьезным игрокам нефтесервисного рынка, как Schlumberger и Baker Hughes.

Дарья Казакова