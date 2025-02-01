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Как с выгодой покупать бытовую технику, напоминают тюменцам

Экономика, 18:37 16 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бытовая техника в России в 2024 году подорожала на 8–12%, и эта тенденция на рост, по прогнозам экспертов, сохранится.

Весной покупка стиральной машины, посудомойки или чайника может обойтись еще дороже, с увеличением стоимости до 10-12%, отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

При планировании покупок стоит для начала сравнить цены на разных сайтах.

"Следите за акциями во время распродаж и обращайте внимание на модели предыдущего года, которые часто стоят дешевле, но обладают хорошими характеристиками", — отмечает старший преподаватель кафедры цифровой экономики, управления и бизнес-технологий МТУСИ Галина Платунина.

Доцент Финансового университета Петр Щербаченко советует обратить внимание на купоны, скидки, программы лояльности, а также на восстановленную технику или товары без упаковки, которые могут стоить значительно дешевле, пишет tmn.aif.ru.

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# покупки , скидки , цены

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