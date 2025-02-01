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Один человек пострадал на пожаре в Исетском районе

Общество, 17:00 16 февраля 2025

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Сообщение о пожаре в жилом доме в с. Архангельское Исетского района поступило в экстренные службы утром 16 февраля. Наблюдалось сильное задымление из-под крыши дома.

Пожар был ликвидирован прибывшими огнеборцами.

Один человек был госпитализирован с ожогами. Причина пожара устанавливается, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

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