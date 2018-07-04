В Тюмени создали трехмерную модель пласта трудноизвлекаемых запасов газа
Специалисты Тюменского нефтяного научного центра (входит в состав научно-проектного комплекса "Роснефти"), создали уникальную трехмерную геолого-геомеханическую модель пласта трудноизвлекаемых запасов газа.
Инновация позволяет существенно оптимизировать процесс бурения скважин, сократить капитальные затраты и повысить рентабельность проектов по разработке трудноизвлекаемых запасов, сообщает Роснефть.
"Роснефть" последовательно реализует стратегию развития собственных технологий моделирования для повышения производственно-экономической эффективности нефтегазодобычи и обеспечения независимости от импортных технологий.
Компании планирует тиражировать положительный опыт по пространственному геомеханическому моделированию, внедряя инновационную технологию на все месторождения "Роснефти". В первую очередь на месторождения со сложным геологическим разрезом и трудноизвлекаемыми запасами.
При участии научного центра открыто 46 месторождений и 334 залежи, центр получил 13 патентов на изобретения и 35 авторских свидетельств на прикладные компьютерные программы.