В Тюмени создали трехмерную модель пласта трудноизвлекаемых запасов газа

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Специалисты Тюменского нефтяного научного центра (входит в состав научно-проектного комплекса "Роснефти"), создали уникальную трехмерную геолого-геомеханическую модель пласта трудноизвлекаемых запасов газа.

Инновация позволяет существенно оптимизировать процесс бурения скважин, сократить капитальные затраты и повысить рентабельность проектов по разработке трудноизвлекаемых запасов, сообщает Роснефть.

"Роснефть" последовательно реализует стратегию развития собственных технологий моделирования для повышения производственно-экономической эффективности нефтегазодобычи и обеспечения независимости от импортных технологий.

Компании планирует тиражировать положительный опыт по пространственному геомеханическому моделированию, внедряя инновационную технологию на все месторождения "Роснефти". В первую очередь на месторождения со сложным геологическим разрезом и трудноизвлекаемыми запасами.

При участии научного центра открыто 46 месторождений и 334 залежи, центр получил 13 патентов на изобретения и 35 авторских свидетельств на прикладные компьютерные программы.