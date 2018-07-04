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Действующих лесных пожаров в Тюменской области нет

Общество, 14:49 04 июля 2018

Фото rosleshoz.ru

Со 2 июля в Тюменской области не зафиксировано лесных пожаров. Действующих лесных пожаров в регионе нет, сообщили обозревателю "Тюменской линии" в областном департаменте лесного комплекса.

Отметим, что с 27 апреля, когда в регионе начался пожароопасный сезон, в Тюменской области произошло уже 110 лесных пожаров общей площадью 1252,6 га. Специалисты подчеркивают, что причина большинства природных и лесных пожаров заключается в нарушении правил пожарной безопасности.

Напомним, с 29 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в зависимости от причиненного ущерба влечет наложение административного штрафа или уголовную ответственность.

С начала пожароопасного сезона работники лесничеств совместно с полицией провели 2 тыс. 019 патрульных рейдов в лесах региона. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах в соответствии с Административным кодексом РФ и законом Тюменской области привлечено к административной ответственности 148 лиц. Общая сумма штрафов составила 1874,5 тыс. рублей.

Если вы стали свидетелем пожара или любого нарушения в лесах, оперативно передать информацию можно СМС-сообщением на короткий номер 3434 (перед текстом слово "лес") или с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Евгений Бабенко

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# лесные пожары , особый противопожарный режим , пожарная безопасность

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