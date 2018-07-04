Северный поток: более семисот заявлений принято в ТИУ от абитуриентов Ямала и Югры

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727 заявлений на очную форму обучения от абитуриентов из Югры и Ямала приняли в Тюменском индустриальном университете, сообщает приемная комиссия вуза.

Интерес к вузу у выпускников школ северных округов региона традиционно высок. На обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) подано 262 заявления от выпускников школ Югры, 224 – Ямала. На бакалавриат принято 169 заявлений из ХМАО и 72 – ЯНАО.

Одно из преимуществ ТИУ на рынке образовательных услуг – это единая приемная кампания.

"Абитуриенты из Северных округов в любом из трех филиалов университета в Сургуте, Ноябрьске или Нижневартовске могут подать заявление как на обучение в филиале, так и на обучение в Тюмени. Это очень удобно, – рассказал руководитель приемной комиссии ТИУ Василий Шитый. – Для иногородних студентов у нас созданы все условия. Общее число мест в общежитиях ТИУ составляет 4,5 тысячи. После зачисления любой иногородний студент может обратиться с заявлением о предоставлении общежития. Возможность проживания в общежитии предусмотрена на все время учебы в вузе. Воспользоваться местом в общежитии абитуриент также может на время вступительных испытаний и подачи документов".

И хотя, в последние годы вуз активно расширяет географию абитуриентов, прирастая не только городами России, ближнего и дальнего зарубежья, основной костяк обучающихся составляют жители Тюменской области. Из года в год число студентов из Тюмени, городов и поселков юга Тюменской области, Ямала и Югры составляет не менее 70 % от общего числа обучающихся.

У абитуриентов есть интерес к так называемым "арктическим направлениям" подготовки. В рамках задачи "Повышение эффективности освоения Арктической зоны РФ" стратегического проекта "Технополис" ПРОУ Тюменский индустриальный университет приступил к реализации программы проектной арктической магистратуры. Ключевой идеей является формирование проектных команд из магистрантов разных направлений: IT-профиля, геологии, социолого-гуманитарного профиля, которые работают под руководством ведущих исследователей над реальными проектами, направленными на решение проблем освоения территорий и ресурсов Арктики.

Студенты любых направлений подготовки могут быть привлечены к реализации глобального стратегического проекта, актуального не только для Тюменской области, но и страны.