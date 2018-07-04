Отбор в "Золотую сотню" России стартовал в Тюменской области

"100 лучших товаров России". Фото ИА "Тюменская линия" "100 лучших товаров России". Фото ИА "Тюменская линия"

82 наименования продукции и услуг 51 тюменского товаропроизводителя претендуют на титулы Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России". Экспертная комиссия приступила к отбору лучших товаров и услуг Тюменской области 2018 года.

Заседание экспертов прошло в дегустационном зале тюменского Центра стандартизации и испытаний.

По словам заместителя председателя региональной конкурсной комиссии программы "100 лучших товаров России" 2018 года Владимира Вагина, в региональном списке есть уникальные претенденты и их товары, которые заслуживают особого внимания. Он выделил 22-летнего индивидуального предпринимателя, который занимается производством мебели из массива и впервые подал заявку на участие в конкурсе. "Его мебель сегодня используется на чемпионате мира по футболу – это действительно востребовано! А еще меня удивила мастерица, которая выставила свои изделия ручной работы. Она борется за звание лучшей наравне с компанией", - рассказал он.

Эксперт поразился рвению индивидуального предпринимателя Ларисы Негурицы, которая представила на суд комиссии свои работы, выполненные в технике объемной художественной вышивки. Ее конкурентом стала Тобольская фабрика художественных косторезных узоров, которая представила три скульптуры: "Царская охота", "В таежной глуши", "Циркачи". Эти работы также претендуют войти в федеральную "Золотую сотню".

Владимир Вагин напомнил этапы работы экспертной комиссии. Конкурс проводится в три этапа и начинается с самооценки предприятия. "Оно говорит, да, мы готовы сегодня выступить. Мы оценили свою продукцию и решили, что она достойна конкурса. После того, как составлены списки предприятий, по каждому из направлений собирается экспертная комиссия – технологи предприятий, титулованные специалисты, которые дадут оценку товаропроизводителям. Продукция производителей для комиссии пронумерована. Сегодня эксперты пищепрома попробовали продукцию, внесли свои заметки в списки и сказали свое мнение", - пояснил заместитель председателя экспертной комиссии.

Решение комиссии вынесут на утверждение региональной конкурсной комиссии. В 2018 году на региональном уровне конкурс выявит лучших по номинациям "Продовольственные товары" (24 предприятия и 148 наименований), "Непродовольственные товары для населения" (шесть предприятий и семь наименований), "Продукция производственно-технического назначения" (19 предприятия и 24 наименования), "Изделия народных и художественных промыслов" (два предприятия и столько же наименований), "Услуги для населения", в том числе в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, санаторно-оздоровительные, туристические, гостиничные и так далее (36 предприятий и 42 наименования), "Услуги производственно-технического назначения" (10 предприятий и столько же наименований), "Региональный франчайзинг" (один претендент).

Специальный диплом "Здоровый выбор" жюри присвоит продукции, обогащенной полезными веществами, которую представят участники номинации "Продовольственные товары". Таким образом, за региональный знак качества борются 98 предприятий и 230 наименования продукции или услуги. Организации и индивидуальные предприниматели, чьи товары и услуги стали лауреатами и дипломантами конкурса, награждаются призами и дипломами правительства Тюменской области.

Итоги конкурса разместят на сайте тюменского ЦСМ и Росстандарта: результаты станут известны в сентябре 2018 года. Победители конкурса вправе будут маркировать товары и услуги знаком конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области" - высшим знаком качества на территории региона.

Критерии местного отбора в "100 лучших товаров страны" прошли 51 компания и 82 наименования товара или услуги. По итогам регионального этапа комиссия по качеству список лучших утверждает заместитель губернатора Тюменской области, после чего товаропроизводители становятся участниками федерального конкурса, рассказал Владимир Вагин. Эксперты, следуя высочайшим критериям оценки, составят список "Золотой сотни". При этом в каждой из семи направлений определят лидера номинаций. Среди титулов: "Гордость Отечества", "Лидер качества", "Вкус качества", "За успехи в импортозамещении", "Инновация", Народный промысел".

"Наивысшая награда премии – "Гордость Отечества" - должен быть очень высокий уровень. Среди тюменских предприятий пока никто не был награжден этой наградой. Мы дважды брали награду "Лидер качества": ее заслужили Областной геронтологический центр и санаторий "Сибирь". Мы гордимся, что эти наши предприятия заслужили столь высокие награды на уровне России", - сказал Владимир Вагин.

"Золотую сотню" 2018 года России представят потребителям в декабре. Напомним, организаторами конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области" и регионального этапа Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России" в нашей области являются департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области и тюменский ЦСМ.

Лина Орлова