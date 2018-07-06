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О паллиативной помощи расскажут по горячей линии

Общество, 09:02 06 июля 2018

Фото pixabay.com

Горячая линия "Оказание паллиативной помощи, обеспечение прав граждан на обезболивание" пройдет в департаменте здравоохранения администрации Тюмени 6 июля с 14 до 17 часов, сообщают организаторы.

На вопросы граждан будет отвечать заведующий отделением медико-социальной помощи Городской поликлиники № 8 Андрей Арефьев. Телефон горячей линии 560-448.

Напомним, паллиативная помощь призвана облегчить страдания больного, улучшить качество его жизни и помочь членам семьи, близким людям в трудной жизненной ситуации. Она направлена прежде всего на предупреждение и облегчение болей, а также других тягостных физических и психологических симптомов пациента с угрожающим жизни заболеванием.

Более подробную информацию по вопросам оказания паллиативной помощи вы можете получить по телефону горячей линии или в отделении медико-социальной помощи поликлиники по месту жительства.

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# горячая линия , паллиативная помощь

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