Уличный фестиваль "Иван-да-Марья" пройдет в Екатеринбурге

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Открытый уличный фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" пройдет в Уральском центре развития дизайна Екатеринбурга с 6 по 10 июля, сообщает правительство Свердловской области.

Около 200 человек со всей России примут в нем участие. Фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" - мультикультурный и широкоформатный праздник для всех, кто интересуется культурой России и Урала. Мероприятия под общим брендом "Иван-да-Марья" проводятся в Екатеринбурге трижды в год. Особенностью летнего фестиваля является открытая площадка у входа в центр дизайна. Здесь пройдет основная программа, включающая старинные русские обряды, хороводы, гуляния и театрализованные представления, а также, реконструкцию традиционных уральских подворий, воссоздающих быт наших предков.

7 июля на фестивале объявлен Днем русской культуры. 8 июля пройдет День национальных культур. Выступление татарских, башкирских, удмуртских, казахских танцевальных и вокальных коллективов, мастер-классы по национальным танцам и игре на музыкальных инструментах.

Участники ярмарки предложат гостям уникальные вещи, ручной работы, выполненные по старинным технологиям. Также на фестивале можно будет продегустировать свежую фермерскую продукцию. Гурманов порадуют жареным козьим сыром, бездрожжевым хлебом ручной работы, десятками видов натурального меда, разнообразной молочной продукцией и множеством изысканных сладостей.

По традиции, на фестивале пройдут мастер-классы по ткачеству на станке, гончарному ремеслу, традиционной росписи, кожевенному ремеслу и другому.