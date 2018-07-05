Между Тюменью и Томском могут построить прямую дорогу

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Автомобильная дорога Тюмень - Тобольск - Тара - Томск может стать дублером федеральных дорог. Об этом сообщил журналистам в Омске министр транспорта России Евгений Дитрих 4 июня.

Как сообщает правительство Омской области, в Омске прошло совещание под председательством министра транспорта РФ Евгения Дитриха, на котором обсуждались перспективы развития территории региона, как транспортно-логистического узла федерального значения.

Более трети всей дороги протяженностью 1,2 тыс. км проходит по территории Омской области — 430,5 км. Цена проекта по созданию транспортного коридора в границах только Омской региона — 18,3 млрд рублей.

"Данные предложения предварительно обсуждены с профильными министерствами Тюменской и Томской областей, аппаратом полпреда президента в Сибирском федеральном округе. Строительство дороги планируется включить в стратегию пространственного развития Российской Федерации", — сообщает правительство Омской области.