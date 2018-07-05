Жителей Ямала и Югры приглашают в путешествие по императорскому маршруту

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Туристический "Императорский маршрут" доступен для жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Об этом рассказал директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Сегодня жители Ямала и Югры имеют возможность добраться до Тобольска не только автомобильным транспортом, но и по железной дороге. Ямальцы и югорчане могут осмотреть Тобольский кремль и другие исторические достопримечательности древней столицы Сибири, а также побывать в недавно открывшемся единственном в России музее царской семьи", - отметил Андрей Пантелеев.

Затем жители Ямала и Югры смогут в комфортных условиях продолжить путешествие до Тюмени на электропоезде, который будет ходить в утренние и вечерние часы, добавил директор областного потребительского рынка и туризма. Вагоны электропоезда оформлены в фирменном стиле туристических брендов "Императорский маршрут" и "Visit Tyumen".

Напомним, что шесть новых вагонов в фирменном стиле туристических брендов "Императорский маршрут" и "Visit Tyumen" запустят в составе пригородного поезда на маршруте Тюмень - Тобольск с 7 июля.

"Это первые брендированные вагоны на российских железных дорогах, в других регионах таких нет. Правительство Тюменской области реализовало уникальный проект в сфере пригородных пассажирских железнодорожных перевозок. Вагоны приобретены в лизинг, и региональные власти компенсируют расходы по лизинговым платежам. Комфортабельные вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха, биотуалетами, мониторами для просмотра фильмов", - рассказал генеральный директор АО "Свердловская пригородная компания" Евгений Савостин.

По его словам, пассажиры смогут приобрести сувенирную продукцию тюменских мастеров.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Узнать подробнее о самых интересных мероприятиях в Тюмени и Тюменской области можно на сайте https://visit-tyumen.ru. А составить индивидуальный туристический маршрут поможет приложение VisitTyumen.

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Евгений Бабенко