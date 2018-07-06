ДОСААФ России начинает развивать киберспорт

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ДОСААФ решило использовать киберспорт для привлечения внимания молодого поколения к военной службе. В качестве дисциплины было решено выбрать направление "военно-тактические игры", первой из которых станет Armored Warfare: Проект Армата.

Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов на селекторном совещание с руководителями всех региональных отделений оборонного общества по вопросам развития киберспорта.

В своем выступлении он отметил, что с момента признания киберспорта официальным видом спорта прошло 17 лет, и теперь за ним следят сотни миллионов зрителей во всем мире, проводятся десятки турниров с многомиллионной аудиторией и внушительными призовыми фондами.

У молодежи это направление характеризуется словом "круто". А для ДОСААФ России ­– это возможность стать еще ближе к молодым ребятам и девушкам, привлечь их внимание через игровой процесс к деятельности оборонного общества и Вооруженных силы РФ.

По его словам, пилотным киберспортивным проектом оборонного общества станет чемпионат по многопользовательскому танковому экшнену про современную боевую технику Armored Warfare: Проект Армата среди юнармейцев из Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России.

"Региональные отборочные этапы чемпионата стартуют 1 сентября текущего года, а уже в декабре в Москве пройдет финальная стадия турнира. Каждая региональная команда будет состоять из семи человек – пятеро основных и двое запасных", – пояснил Николай Стаськов.

"Чтобы работать с молодежью, мы должны научиться разговаривать с ней на одном языке, уметь пользоваться ее устройствами и программами, погрузиться в среду их коммуникации и увлечений. А киберспорт как раз является площадкой для общения огромной молодой аудитории. Поэтому погружаясь в компьютерный спорт, мы делаем шаг в правильном направлении", – сказал председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России, Герой России Вячеслав Сивко, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.