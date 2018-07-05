Яндекс дополнит поисковые ответы отзывами и рейтингами

Скриншот из видеоролика "Что такое народная карта", n.maps.yandex.ru Скриншот из видеоролика "Что такое народная карта", n.maps.yandex.ru

Яндекс обновил систему работы с отзывами. Теперь все, кто оставляет отзывы на сервисах компании, будут получать за это баллы. Отзывы пользователей — экспертов Яндекса — дополнят поисковые ответы, а на основе их оценок будут формироваться рейтинги игр и организаций, сообщает пресс-служба "Яндекса".

Рейтинг найденной организации или игры отображается прямо в результатах поиска. Можно также перейти к отзывам, чтобы понять, подходит ли, например, заведение для делового обеда или игра для шестилетнего ребёнка. Рейтинг организаций обновился: теперь он рассчитывается по пятибалльной шкале. Система учитывает, насколько хорошо автор отзыва разбирается в той или иной области и велика ли вероятность, что он действительно был в заведении. Рейтинг организаций сейчас доступен в мобильном и десктопном поиске Яндекса, а рейтинг игр — пока только в мобильном. Кроме того, в мобильном поиске появились отзывы на фильмы.

Все отзывы и оценки, которые пользователь оставил на сервисах Яндекса, отображаются в его аккаунте. Там же можно добавлять новые отзывы и редактировать старые. За отзывы и оценки начисляются баллы и присваиваются "профессии": знаток города, геймер или киноман. Автор отзывов видит свои достижения и вклад в общее дело, а аудитория Яндекса — о чем часто пишет этот человек.

Рейтинг и отзывы играют важную роль при выборе товара или услуги. Поэтому некоторые организации пытаются продвигать свои продукты, размещая фейковые отзывы и накручивая рейтинги. Чтобы защитить от этого пользователей, Яндекс проверяет все отзывы на достоверность. При этом учитывается множество факторов, от языка и стиля до местонахождения автора отзыва.

Время от времени Яндекс присылает пользователям пуш-уведомления с предложением поделиться впечатлениями. Например, такое сообщение можно получить, побывав в каком-нибудь ресторане. Данные о том, где находился человек, Яндексу передают мобильные приложения с включённой геолокацией. Если пользователь не хочет получать уведомления, он может их отключить.