Футбольный матч между сборной России и Катара пройдет на Красной площади

фото Министерства культуры РФ фото Министерства культуры РФ

Футбольный матч между сборной России и Государства Катар в Парке футбола на Красной площади начнется 5 июля в 19 часов 30 минут, сообщает министерство культуры РФ.

Состязание организовано Посольством Государства Катар в Российской Федерации и пройдет при поддержке FIFA, благотворительного фонда "Артист" и спортивного клуба "Росич".

В игре примут участие известные политики и артисты: председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу Аркадий Дворкович, народные артисты России Денис Мацуев и Сергей Безруков, заслуженный артист России Николай Фоменко, а также представители Государства Катар. Среди них — Посол Катара в РФ Фахад Мохамед аль-Аттыйя, глава оргкомитета чемпионата мира по футболу — 2022 Хасан аль-Тавади, руководитель Министерства туризма Хассан Абдурахман аль-Ибрахим, ведущий канала BelNSports Мохаммед Саадон аль-Кувари и другие.

Комментаторами матча выступят учредитель благотворительного фонда "Артист" народный артист России Евгений Миронов, лауреат Госпремии России артист Леонид Ярмольник, а также заслуженный артист России Игорь Золотовицкий.