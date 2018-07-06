Юные тюменцы на игровом часе узнают о творчестве Владимира Сутеева

фото Министерства культуры РФ фото Министерства культуры РФ

Во время игрового часа в Библиотеке №8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1) 6 июля в 10 часов с ребятами поиграют в домик, где живут зверюшки из книжек Владимира Сутеева, поговорят о "советском Диснее" и "русском Андерсене", сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Детям расскажут о том, как называют Владимира Сутеева, и, конечно же, покажут подборку мультфильмов по сказкам этого доброго волшебника.

Урок безопасности "Правила дорожные детям знать положено!" начнется в Детской библиотеке №5 (ул. К. Маркса, 108) в 10 часов. Дети в рисунках покажут дорогу, по которой ежедневно ходят, знаки, встречающиеся им на пути, объяснят, что обозначают определенные знаки, изобразят движение различных транспортных средств и пешеходов в городе.

Час интересных историй в Библиотеке № 20 (ул. Пермякова, 6а/1) в 11 часов посвящен Дню семьи, любви и верности. Участникам напомнят историю праздника, расскажут о его символах и традициях празднования. Юные читатели услышат одну из самых красивых историй о любви.

Интерактивно-познавательная программа "На Ивана Купала" пройдет на площадке Центра русской культуры (ул. Камчатская, 138а) в 11 часов. В программе: обряды, выступления фольклорного ансамбля народной песни "Горлинка" и ансамбля народной песни "Заряница".

Для девчонок и мальчишек, мам и пап в 12 часов на площадке школы №52 (ул. Казаровская, 23а) начнется праздничная программа. В программе: концерт "Маленькие для маленьких" с участием детских творческих коллективов Центра татарской культуры, игровая и конкурсная программа, мастер классы.

В гостях у читателей Библиотеки № 1 (ул. Матросова, 27/1) в 15 часов побывает известный в Тюмени журналист, фотограф, талантливый поэт, автор и исполнитель песен Леонид Ткачук.

На часе семейных традиций в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) в 14 часов мальчики и девочки вспомнят, чему посвящен день 8 июля. Что для них значит семья, что создает ощущение единства со своей родней, сближает и укрепляет чувства. Вместе с детьми поиграем в семейные традиции: "сходим на рыбалку", поиграем в "теплые слова", в семейные игры.

Участники квеста на площади Дома культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) в 16 часов 30 минут, посвященного празднованию дня Ивана Купалы, познакомятся со старинной легендой о цветущем папоротнике. Получив маршрутные листы, они пройдут испытания и, получив подсказки, отыщут волшебный цветок.