Капитальный ремонт тюменской школы №9 завершится 15 августа

Капитальный ремонт. Фото ИА "Тюменская линия" Капитальный ремонт. Фото ИА "Тюменская линия"

Благоустройство тюменской школы № 9 завершат к 15 августа. Объект капитального ремонта сдадут после приемки 15 октября.

Об этом сообщили представители подрядчика муниципальной стройки на рабочем совещание по капитальному ремонту зданий образовательных учреждений и благоустройству прилегающих территорий. Совещание прошло под руководством временно исполняющего полномочия главы администрации Тюмени Руслана Кухарука.

"В завершении стройки эту школу будет приятно посещать не только школьникам, но и жителям ближайших домов. Школе повезло с прилегающей территорией: помимо того, что она озелененная, здесь можно построить спортивный комплекс. По проекту установят корт, на котором летом можно будет играть в футбол, а зимой на залитом льду - в хоккей. На территории будет полоса препятствий для сдачи ГТО, предусмотрены стандартные турникеты, а также баскетбольная и волейбольная площадка", - сказал Руслан Кухарук.

Ремонт начали 15 июня. Спустя три недели строители уже занялись асфальтовым покрытием. Позже здесь нарисуют разметку, чтобы школьники учились правилам дорожного движения.

Входную группу здания оборудовали пандусом. Как пояснил директор департамента образования администрации Тюмени Вячеслав Воронцов, все новые объекты и объекты капитального ремонта обязательно обеспечиваются объектами доступной среды. "Параллельно мы двигаемся по тем объектам, где требуется такая инфраструктура", - заверил он.

В девятой школе все новое: горводоканал сделал новую канализацию, а щитовые из учебного кабинета специалисты СУЭНКО перенесли в подвальное помещение. Осталась вентиляция и установка техники. 80% оборудования завезли в школу, остальное установят к 20 августа.

В школе планировали начать занятия только 1 сентября 2018 года, но само здание и часть оборудования сдали раньше на полгода. В феврале школьники вернулись в обновленное здание и восхитились: во всех классах стоят новые учебные парты-трансформеры, у каждого учителя есть ноутбук для работы, интерактивная карта, с помощью которой он демонстрирует урок по электронному учебнику.

Мебель регулируется по высоте и наклону столешницы. Детям такая мебель нравится.

"Учителю мы оборудовали рабочее место на таком уровне, что ему вообще никуда ходить не надо. У него есть компьютер, ноутбук, нетбук, интерактивное оборудование – проекторы, электронные учебники", - пояснила директор школы №9 Ирина Лохманова.

Она рассказала, что с 1 сентября ученики с 6 по 11 классы впервые откроют электронные учебники. Школа подключится к общеобразовательной системе через Интернет. Учитель, родитель и ребенок с логином и паролем смогут зайти на этот сайт для получения методического материала. "Тем детям, у кого нет возможности, закупят бумажные книги", - пояснила директор. Электронные учебники обойдутся школьникам с 6 по 11 класс примерно в 38 тыс. рублей. Для сравнения, обычные бумажные учебники для начальных классов школа закупит на сумму 1,5 млн рублей.

Директор представила изюминку образовательного учреждения - краеведческий музей. На 49 кв. м собраны экспонаты из трех кабинетов. "Начинали мы с уголков истории в каждом классе. Однажды собрали их на пяти столах, а позже расширились до трех кабинетов. Теперь все выставим здесь", - пояснила руководитель музея Вера Саморокова.

Коллекцию регулярно пополняют сами ученики. В экспозиции музея насчитывается более 2 тыс. экспонатов, все они продублированы на сайте школы. К 1 сентября в музее установят сенсорную книгу, как в историческом парке "Россия – моя история". Часть материала уже загрузили.

"Когда встал вопрос об озеленении школы, дизайнеры предложили использовать нетрадиционное решение – фитомодули для горшечных цветов на колесах", - рассказала Ирина Лохманова.

В 2018 году в школу № 9 примут четыре первых класса – около 100 учеников. По словам директора школы, многие родители стремятся перевезти детей из первого корпуса школы во второй – оснащенный по последнему слову технических новинок.

Дополним, в 2018 году также завершат благоустройство территории школы № 13 (ул. Игримская, 30) и № 65 (ул. Широтная, 116).

Лина Орлова