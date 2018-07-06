В пяти учебных заведениях Тюмени ведут капремонт в 2018 году

Благоустройство. Фото ИА "Тюменская линия" Благоустройство. Фото ИА "Тюменская линия"

Завершился двухгодичный капитальный ремонт здания тюменской школы № 13 (ул. Игримская, 30). В 2018-2019 году школу ждет благоустройство территории.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы администрации Тюмени Руслан Кухарук. "Двухгодичная стройка потребована больших усилий. При исследовании выяснилось, что необходимо усиление конструкции. На сегодняшний день все работы приняты. Вопрос остается открытым по прилегающей территории. Проектная документация разработана, в 2018-2019 году благоустроим двор школы", - сказал он.

Таким же переходящим был и ныне завершенный проект капремонта школ № 5 (ул. Холодильной, 74) и № 9 (ул. Шишкова, 19).

Усилить конструкции в 2018 году пришлось в школах № 27 (ул. 30 лет Победы, 106), № 41 (ул. Воровского, 11а) № 51 (ул. Школьная, 9а), № 89 (ул. Мельничная, 80), а также школе № 30 (ул. Московский тракт, 22 и ул. Мира, 14). Здание на Московском тракте отремонтировали капитально. Завершается благоустройство территории в школах № 9 (ул. Шишкова, 15), № 13 (ул. Игримская, 30) и № 65 (ул. Широтная, 116).

Сейчас городская администрация ведет разработку проектно-сметной документации на комплексный капитальный ремонт детских садов № 58 (ул. Пржевальского, 52), № 112 (ул. Ленинградская, 2 и ул. Волгоградская, 14), гимназии № 1 (ул. Краснодонская, 61) и школы №2 для ребят с ограниченными возможностями здоровья (ул. Красных зорь, 39).

За последние пять лет капитальные ремонты провели в 12 школах и 13 детских садах Тюмени.

Лина Орлова